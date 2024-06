Romagnano, si avvera il sogno di un ragazzo “speciale”: assunto in un ristorante. Luca è una persona solare e piena di energia, con una grande passione per la cucina e la pallavolo.

Romagnano, si avvera il sogno di un ragazzo “speciale”

Con la sua disponibilità e il suo carattere aperto Luca Boiocchi non ci ha messo molto a entrare in sintonia con lo staff de “La Piadineria” di Romagnano. Luca ha 22 anni, ha la sindrome di down e una grande passione per la cucina, oltre che per la pallavolo. Al PalaSganzetta di Romagnano ormai tutti lo conoscono mentre incita la sorella e le altre ragazze con il tamburo.

Un ragazzo davvero solare

«Luca è un ragazzo davvero solare – racconta papà Massimo -. Ha frequentato con ottimi risultato l’istituto alberghiero “Pastore” di Gattinara e quando ha avuto la possibilità di avere un colloquio con “La Piadineria” è stato entusiasta. La gioia poi di quando ha avuto il contratto è stata immensa».

Un giovane pieno di energia

Luca Boiocchi: classe 2002 ci stato presentato dall’istituto Pastore di Gattinara, ha fatto poi video colloquio con team Hr La Piadineria seguito da un colloquio in presenza con l’operations director. E l’azienda ha subito capito che davanti aveva un giovane pieno di energia e voglia di mettersi in gioco.

Le prime settimane di lavoro

«Ci è stato presentato come un ex alunno socievole, curioso e disponibile – raccontano da La Piadineria -. Luca trasmette un’energia unica; durante il colloquio dichiara di amare il mare, suonare la batteria e andare in tandem con il papà. La sua piadina preferita, quando va a La Piadineria, è prosciutto cotto e brie.»

Al momento è stato assunto con un contratto a tempo determinato di sei mesi presso la sede di Romagnano Sesia. Per lui queste sono le prime settimane di lavoro, ma ha subito rotto il ghiaccio con lo staff. «E’ stato accolto davvero bene da tutto il personale -racconta papà Massimo -. Va volentieri al lavoro e per lui è una responsabilità importante».

Un ambiente di lavoro accogliente e inclusivo

La Piadineria è la più importante catena del mercato italiano del fast casual food, settore in forte crescita in Italia. Cresciuta ad un ritmo straordinario, è ora la seconda catena di ristorazione in Italia. Da sempre ha poi investito sul miglioramento dei processi organizzativi, sulla tecnologia, nonché sulla crescita e lo sviluppo delle proprie persone.

L’azienda ha molto a cuore il tema della Diversity & Inclusion: in particolare La Piadineria è impegnata a costruire un ambiente di lavoro accogliente e inclusivo per tutti i propri collaboratori.

Il team risorse umane collabora infatti da tempo e in modo efficace con numerose realtà sul territorio nazionale per l’inserimento in organico di risorse appartenenti alle categorie protette.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook