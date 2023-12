Rubata la capra-mascotte del ristorante: appello dei proprietari. Si teme che l’animale possa servire a qualcuno per il pranzo di Natale.

Rubata la capra-mascotte del ristorante: appello dei proprietari

Il timore è che l’animale possa finire su qualche tavola in occasione del pranzo di Natale, o della cena della vigilia. Belen, la capretta-mascotte del ristorante “Cà Lazzaroni” di via XXV Aprile a Gozzano, è stata il bottino di un furto. Nei giorni scorsi è infatti stata rubata e il suo destino, si teme, potrebbe essere segnato come ingrediente principale per un imminente banchetto natalizio.

Il furto nel parco del ristorante

I titolari del locale hanno rivelato che l’altra notte uno o più malintenzionati sono entrati nel parco del ristorante, ha forzato il recinto della piccola Belen e l’ha portata via. La capretta era stata acquistata in primavera, diventando rapidamente il cuore affettuoso del ristorante. E conquistando i clienti di tutte le età con la sua dolcezza. In particolare, i bambini erano soliti trascorrere momenti felici con Belen, trasformandola in una sorta di mascotte del locale.

Ovviamente la speranza è che gli autori del furto ci ripensino, ma il timore è che l’animale sia stato rubato proprio in vista di qualche banchetto organizzato per le prossime festività.

Foto d’archivio