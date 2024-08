Scippano un’anziana ma durante la fuga sbagliano strada: arrestati. Tre persone finite in manette dopo un breve inseguimento a Borgomanero.

Scippano un’anziana ma durante la fuga sbagliano strada: arrestati

Prima hanno scippato una donna al supermercato di via Kennedy a Borgomanero, poi si sono dati alla fuga a bordo della loro auto. Ma hanno sbagliato strada e così i malviventi non sono riusciti a completare la fuga, e sono invece stati fermati e arrestati dai carabinieri. Come riportano i colleghi di Prima Novara, è successo l’altro pomeriggio, con scene da film nella città agognina.

Lo scippo e la fuga

Dopo aver messo a segno il colpo all’interno del punto vendita, la sicurezza del supermercato aveva avvisato i carabinieri che poco dopo hanno intercettato la vettura. Ne è nato un inseguimento per le vie. I malviventi, forse non conoscendo la città, hanno preso via Arona dal lato del passaggio a livello, ma la strada è ormai chiusa da anni e la vettura si è ritrovata a non poter più procedere oltre.

Sono quindi stati raggiunti dall’auto dei carabinieri. I due militari hanno fatto scendere i tre malviventi dalla vettura per procedere all’arresto, successivamente sono intervenute le altre pattuglie di rinforzo. Ora i tre dovranno rispondere di diversi reati. Probabile che gli venga contestata la rapina impropria.

La foto di copertina coglie il momento dell’arresto

