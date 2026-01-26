CronacaNovarese
Suicidio sventato a Romagnano: decisivo l’intervento dei carabinieri
Un uomo stava tentado di togliersi la vita in un garage con i gas di scarico dell’auto.
Suicidio sventato a Romagnano: decisivo l’intervento dei carabinieri. Un uomo stava tentado di togliersi la vita in un garage con i gas di scarico dell’auto.
Suicidio sventato a Romagnano: decisivo l’intervento dei carabinieri
Hanno agito con prontezza, sangue freddo e competenza i carabinieri della stazione di Romagnano Sesia. I militari nei giorni scorsi sono infatti riusciti a sventare un suicidio ormai in atto, salvando la vita a un uomo trovato in condizioni critiche all’interno di un garage. Si trattava di un residente che si era chiuso dentro con l’intenzione di farla finita con i gas di scarico dell’auto.
Allertati tempestivamente, i militari hanno forzato l’accesso ai locali, rinvenendo l’uomo già privo di sensi. Fondamentale si è rivelata la preparazione del personale dell’Arma in materia di primo soccorso: i carabinieri hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, riuscendo a far riprendere le funzioni respiratorie del soggetto fino all’arrivo dei sanitari del 118, che hanno poi preso in carico l’uomo per il trasferimento in ospedale.
LEGGI ANCHE: Sul ponte con una corda al collo: salvato dai carabinieri
I complimenti dell’Unione sindacale
A esprimere apprezzamento per l’operazione è la segreteria regionale Usic (Unione sindacale italiana carabinieri) Piemonte e Valle d’Aosta. In una nota, il segretario generale Leonardo Silvestri sottolinea come l’episodio rappresenti «l’ennesima dimostrazione della professionalità e dell’umanità dei carabinieri, baluardi fondamentali per la comunità».
Silvestri evidenzia inoltre la freddezza e la prontezza operativa dimostrate dai militari nel prestare cure salvavita in una situazione estremamente delicata, rimarcando un impegno quotidiano che «va spesso ben oltre il semplice dovere d’ufficio» e che si svolge, nella maggior parte dei casi, lontano dai riflettori.
Un intervento che ha avuto un esito positivo e che richiama ancora una volta il ruolo cruciale delle forze dell’ordine non solo nella sicurezza, ma anche nella tutela della vita umana.
Foto d’archivio
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook