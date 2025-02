Lutto nel basket: Francesco Buschini morto improvvisamente a 42 anni. Era un “gigante buono”, un padre di famiglia che aveva giocato anche nel Valsesia Basket.

Lutto nel basket: Francesco Buschini morto improvvisamente a 42 anni

Sconcerto nel mondo del basket per la morte improvvisa di Francesco Buschini. Il giovane uomo si è spento la scorsa notte a 42 anni. Lascia un grande vuoto nella famiglia e negli amici. Era anche un apprezzato chef della Pro loco del suo paese, Mezzomerico.

Alle spalle aveva un lungo passato nelle categorie regionali del basket. “Busca” ha lasciato la moglie Marta e una bambina. Giocava nel ruolo del pivot, e aveva vestito le maglie di Oleggio, Novara, Domodossola e Valsesia, oltre ad alcune esperienze in Lombardia. Per tutti era il classifoc gigante buono, corporatura imponente ma gentile e da cuore tenero.

LEGGI ANCHE: Carambola con l’auto sulla strada del Lago Maggiore: morto a 33 anni

Il ricordo di Valsesia Basket

La società Valsesia Basket ha voluto ricordarlo sul proprio profilo social con queste parole: «Tristezza ed incredulità, oltre che un enorme dispiacere. Non ci sono parole per commentare la prematura scomparsa di Francesco Buschini, ex giocatore di Valsesia Basket, il “gigante buono” che ha saputo farsi voler bene da tutto l’ambiente del club valsesiano».

«Appresa in mattinata la triste notizia, il presidente Maurizio Ballarini, dirigenti, staff tecnico, giocatori e tifosi si stringono con commozione ed affetto alla sua Marta, alla sua bimba e a suoi cari per l’improvvisa perdita del loro adorato Francesco e porgono loro le più sentite e sincere condoglianze. Ciao Busco, è troppo assurdo per essere vero».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook