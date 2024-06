Travolse e uccise una donna sulla strisce: 58enne di Borgomanero patteggia. L’uomo risponde anche di guida in stato di ebbrezza.

Patteggerà la pena il 58enne di Borgomanero che lo scorso 13 gennaio a Momo aveva travolto e ucciso una donna che stava attraversando la strada sulle strisce. Avrebbe già concordato 1 anno e 10 mesi, oltre a un risarcimento da stabilire con i familiari della vittima. Tra l’altro, era stato trovato con un tasso alcolico superiore al limite consentito.

La tragedia davanti alla farmacia

Come ricordano i colleghi di Prima Novara, il fatto era avvenuto attorno alle 18 di fronte alla farmacia Baguzzi di via Magistrini. La donna era stata investita da un’auto, un Suv, che procedeva in direzione Borgomanero e che l’aveva scagliata a una decina di metri di distanza. Nonostante gli immediati soccorsi, per la 65enne non c’era stato nulla da fare. Sul posto, insieme al 118, anche i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica.

L’uomo alla guida della Suzuki Ignis aveva subito dichiarato di non essersi accorto del pedone: era stato sottoposto all’alcool test, risultando positivo.

La vittima aveva abitato a Cavallirio

La vittima era una cittadina polacca, abitava a Cavallirio, ma si era trasferita a Briona per assistere una famiglia nella zona dei Colli Novaresi. In passato, così era emerso, aveva lavorato come assistente domiciliare per una famiglia di Momo ed in paese era molto conosciuta. Attualmente il borgomanerese, camionista di professione, è sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

