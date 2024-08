Una vita per fare il bene: Grignasco piange Maris Ferrari. La donna si era impagnata per la casa di riposo e il Sre. Aveva 95 anni.

Una vita per fare il bene: Grignasco piange Maris Ferrari

Una vita per fare il bene: il mondo del volontariato piange per la scomparsa di Maris Ferrari, vedova Donetti. La donna si è spenta domenica a 95 anni lasciando un grande vuoto in tutti coloro che la conoscevano.

Maris era una persona dedita alla solidarietà. Impegnata su più fronti in ambito benefico, è ricordata da tutti per i suoi grandi gesti di generosità e disponibilità, oltre che per il suo sorriso che ha sempre accompagnato le sue azioni volte a dare un po’ di sollievo a chi ne aveva bisogno.

Il lavoro in casa di riposo

«Ripensare a lei significa fare riferimento ad una persona straordinaria che ha dedicato parte del suo tempo agli altri – dichiara Elvio Sagliaschi del Gruppo di Volontariato -. Non possiamo dimenticare per esempio quando operava alla casa di riposo San Vincenzo. In quel frangente indossava i panni della sarta e rammendava i grembiuli delle anziane, ma non solo».

«Era lei tra l’altro che si occupava della cappella all’interno della casa di riposo di Sella. Una persona generosa, sempre sorridente che fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso si è data un gran bel da fare per le persone che avevano bisogno».

E proprio il sodalizio grignaschese impegnato a livello benefico si unisce al dolore che la famiglia sta affrontando. «Pensare che Maris non è più qui con noi, lascia un grande vuoto nei nostri cuori – prosegue Sagliaschi -. Siamo vicini ai familiari che stanno purtroppo vivendo un momento difficile».

Nel Servizio radio emergenza

La donna peraltro era molto conosciuta in quanto aveva anche prestato servizio nell’Sre, il Servizio di Radio Emergenza di Grignasco, nei primissimi tempi in cui venne fondata la associazione.

Proprio lei insieme ad altri grignaschesi diede il suo contributo per offrire un aiuto agli altri anche in ambito di soccorso e si rese disponibile a ricoprire ruoli diversi nell’associazione.

La famiglia

Anche la famiglia è nota in paese. Il figlio Roberto è il presidente dell’associazione Avis del paese e il marito, deceduto qualche tempo fa, era legato al Cai di Grignasco. «Proprio per questi motivi il giorno delle esequie tanti componenti del Cai erano presenti – conclude Sagliaschi –. Maris rimarrà una figura importante per tutti noi».

Come detto la donna si è spenta a 95 anni, lasciando il figlio Roberto con Monica. Il funerale è stato celebrato martedì pomeriggio. Al termine delle esequie la salma ha proseguito il suo viaggio verso il tempio crematorio.

