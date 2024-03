Grignasco piange Franco Erbetta, colonna del volontariato. Aveva 96 anni: lo ricordano l’Avis e il Cai, ma anche la comunità parrocchiale.

Grignasco piange Franco Erbetta, colonna del volontariato

Dall’Avis al Cai, ma anche guida del dopo scuola e nel catechismo. A Grignasco si è spenta una colonna portante del mondo del volontariato. La comunità ha dato l’addio a Franco Erbetta. L’uomo è deceduto a 96 anni.

Era stato per tanti anni segretario di Avis. «Era una persona davvero molto precisa che è stata capace di portare avanti le attività amministrative con precisione e grande attenzione – fa sapere la locale sezione Avis -. Siamo molto dispiaciuti per la sua scomparsa».

Reggente del Cai di Grignasco

Aveva svolto anche il ruolo di reggente del Cai di Grignasco. «Mio papà è sempre stato impegnato nell’aiuto degli altri – spiega il figlio Paolo – e teneva molto al suo paese. È stato un punto di riferimento importante per il Cai e per l’Avis».

Il legame con le montagne è testimoniato anche dalla particolare immagine scelta per l’epigrafe. Un bello scorcio di cime montuose con il nome del defunto a ricordo di quel suo forte rapporto con i monti. Erbetta nel corso della sua vita si rese anche disponibile a dare un aiuto in ambito religioso. «Fece il catechista – mette in luce il figlio – e riuscì anche portare avanti alcune attività di doposcuola».

Una vita di lavoro alla Samit

Oltre a essere una persona capace di fare “rete” con gli altri e organizzarsi per fare del bene, prima di andare in pensione è sempre stato dedito al lavoro. Erbetta oltre a essere un volontario doc era anche un lavoratore instancabile. «Aveva lavorato per 38 anni alla Samit di Borgosesia – prosegue il figlio – e in alcuni stabilimenti a Milano in qualità di impiegato. Era una persona molto precisa, dedita al lavoro. Insomma un grande lavoratore».

L’uomo ha lasciato oltre al figlio Paolo con Marisa, Maria e Francesca. La famiglia ringrazia Halyna e Andrea e tutti coloro che hanno dato il loro aiuto. Il funerale è stato celebrato ieri mattina nella chiesa di Bovagliano.

