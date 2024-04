Ventenne rapina anziano nel parco di Romagnano: arrestato. Il sistema di videosorveglianza ha registrato tutto e ha permesso ai carabinieri un’indagine-lampo.

Ventenne rapina anziano nel parco di Romagnano: arrestato

Ha poco più di 20 anni ed è residente in paese il giovane arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri per la rapina al paco di Romagnano ai danni di un anziano.

In due giorni i militari della stazione sono riusciti a identificare l’autore del colpo. Importanti le prove a carico del giovane che è stato arrestato in seguito ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Novara Niccolò Bencini.

Le indagini

Il ventenne era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento eseguito, accoglie la richiesta dei militari e rappresenta l’epilogo dell’attività investigativa. Un’attività che è stata supportata dalla visione dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati.

Dopo la denuncia da parte della vittima gli uomini del’Arma si erano infatti messi subito al lavoro per cercare di dare un volto all’autore della rapina.

La rapina nella mattinata del 20 marzo

Gli accertamenti hanno permesso di accertare che l’indagato la mattina del 20 marzo, all’interno del parco IV Novembre di Romagnano Sesia, con il volto parzialmente coperto ha avvicinato da dietro un anziano di ottant’anni con l’obiettivo di sottrargli il borsello. In seguito di fronte alla resistenza ella vittima ha lo aveva aggredito violentemente alle spalle, fino a farlo rovinare in terra.

L’uomo nella caduta si è procurato anche un trauma cranico. Era stata infatti soccorso poi da alcuni passanti che avevano sentito le sue grida d’aiuto. Sul posto era intervenuta una ambulanza del 118 per prestargli le prime cure del caso. Nel frattempo i carabinieri avevano già avviato le indagini.

Il giovane aveva già qualche problema con la giustizia

Il presunto responsabile, identificato prontamente dai militari dell’Arma, risulta già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari ed è stato accompagnato alla casa circondariale di Novara a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Deve rispondere del reato di rapina pluriaggravata ai danni di anziano.

