Villetta in fiamme, in azione anche i vigili del fuoco di Romagnano

In fiamme lo scantinato di una villetta ad Agrate Conturbia, e sul posto sono intervenuti anche i vigii del fuoco volontari di Romagnano, assieme a quelli di Borgomanero e di Arona. Il fartto è accaduto ad Agrate Conturbia. Il fuoco si è innescato in una zona dello seminterrato e aveva iniziato a mettere in pericolo la struttura.

Scattato l’allarme, sono arrivati inizialmente i vigili del fuoco di Borgomanero con automezzi, un’autopompa e un’autobotte.§

L’intervento di spegnimento delle fiamme

Arrivati sul posto, gli operatori dei vigili del fuoco hanno iniziato ad arginare ed estinguere le fiamme che stavano interessato lo scantinato di una villetta posta in via Rivoli. In supporto al personale di Borgomanero sono arrivati altre due squadre da Arona e da Romagnano con quattro automezzi.

L’incendio è stato poi domato e sono stati messi in sicurezza gli ambienti interessanti dalle fiamme. Purtroppo l’incendio ha reso inagibile parte della villetta. Sul posto anche carabinieri di Arona per i rilievi del caso: si cerca di scoprire che cosa abbia innescato l’incendio.

