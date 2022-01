Luca Pedrale nominato Presidente Regionale del Piemonte di Noi di Centro.

Luca Pedrale, nuova nomina

Dice Luca Pedrale: “Con grande piacere mi è stato affidato dal Segretario Nazionale on. Clemente Mastella e dal Presidente Nazionale on. Giorgio Merlo l’incarico di Presidente Regionale di Noi di Centro. Il Movimento Politico ha l’ obiettivo di unire le varie forze moderate in una Federazione di Centro che ha come riferimento l’elettorato liberale, popolare, cattolico e socialista riformista. A questa Federazione, a cui stanno già lavorando Noi di Centro, Cambiamo di Toti e Brugnaro ed Italia Viva, sono interessati anche settori di Forza Italia e dell’Udc.C’e grande interesse ed attenzione per questa aggregazione di Centro che si sta costruendo e che avrà un ruolo decisivo per l’ elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Noi di Centro si distingue per una particolare attenzione per i problemi concreti della gente e del territorio. Le problematiche delle persone sono al centro dell’azione di Noi di Centro. E’ volutamente un gioco di parole perche è ora di tornare a delle forze politiche che mettano in primo piano il cittadino, la persona. Negli ultimi anni è mancato un rapporto diretto con la gente ed il territorio, complici anche sistemi elettorali che riducono al massimo la possibilità di scelta da parte dell’elettorato. Vogliamo invece che vi sia un collegamento costante con la gente, gli amministratori pubblici, con le associazioni di volontariato e culturali, con i sindacati e con le categorie economiche e sociali.Il Piemonte e la Provincia di Vercelli nei prossimi anni dovranno fare scelte decisive sulla vocazione o più vocazioni economiche che si vogliono intraprendere. Il settore dell’automobile è da difendere e valorizzare, visto il patrimonio tecnico e professionale che Fiat ha lasciato, ma non bisogna dimenticare che la nostra Regione vive anche di Agricoltura, Turismo, Cultura, Enogastronomia ecc.