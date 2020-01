Tiramani: bravo Mattarella a ricordare il sindaco-eroe. Il primo cittadino di Borgosesia sottolinea il passaggio del discorso di Capodanno: “Una delle poche cose che ho condiviso”.

“Una delle poche cose che condivido del Presidente della Repubblica nel suo discorso di questa sera? Il ricordo dedicato a Emanuele Cristini. A Borgosesia abbiamo dedicato un largo a Emanuele, per il suo gesto e per quello che ha fatto. Eroe nazionale ed esempio per tutti i sindaci”.

E’ il commento di Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia, dopo il discorso di Capodanno del presidente Sergio Mattarella. Come si ricorderà, Borgosesia ad agosto aveva inaugurato un largo dedicandolo a Cristini, morto nell’incendio del suo municipio dopo essersi speso per mettere in salvo i dipendenti.