Tiramani: silurato senza uno straccio di motivo valido. L’ex parlamentare di Borgosesia ironico con il nuovo commissario: “Ha perso a Omegna, Verbania e Domodossola”.

Ha saputo di non essere più commissario provinciale della Lega leggendo un comunicato stampa. Paolo Tiramani, parlamentare uscente ed ex sindaco di Borgosesia, è stato sostituito dal verbanese Enrico Montani. Dopo le tensioni in campagna elettorale, culminate con l’esclusione dalle liste, la goccia che ha fatto traboccare il vaso dei vertici leghisti sono state molto probabilmente le accuse di Tiramani all’indomani dei risultati elettorali.

Ma il borgosesiano respinge le accuse: «Mi si imputa la colpa del calo elettorale che non credo dipenda da me, vista la percentuale in linea con il resto del Piemonte. Valesse questa tesi, sarebbero tanti altri i soggetti da commissariare, non solo a livello provinciale ma anche regionale».

E, tanto per essere chiaro, cita proprio Montani: «Il nuovo commissario dice che dovrà riparare ai miei danni. Quali non lo so, visto che abbiamo vinto tutte le competizioni elettorali, mentre lui ha perso: Domodossola, Verbania e Omegna».

Nel mirino c’è Molinari

Dopo aver fatto chiaramente intendere che la mannaia sul sui incarico l’ha fatta calare il segretario regionale Riccardo Molinari, Tiramani non vuole alzare i toni: «Verranno tempi migliori per la Lega e per la buona politica. Personalmente sono sereno, in questi anni abbiamo raggiunto molti successi non solo personali ma a livello provinciale, dalla conquista della Provincia, alla città di Vercelli, all’elezione di ben due consiglieri regionali,alla difficile conferma in questa tornata della città di Borgosesia, tornata elettorale che ha visto il centro destra sconfitto in diverse città e capoluoghi di Provincia. Buon lavoro agli amministratori e ai militanti della Lega che ho guidato per sei anni con grande passione».