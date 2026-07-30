Bornate piange Nella Dura, il ricordo commosso di chi le ha voluto bene

Nella residenza “Paradiso” di Gattinara si è spenta nei giorni scorsi all’età di 79 anni Anella Dura, conosciuta da tutti come “Nella”. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione a Bornate, frazione di Serravalle, dove era molto conosciuta e stimata. I funerali sono stati celebrati mercoledì mattina nella chiesa parrocchiale di Borgosesia, alla presenza di familiari, amici e tanti conoscenti che hanno voluto accompagnarla nel suo ultimo viaggio.

Una vita segnata dagli affetti

Anella Dura lascia il marito Nicola Gasparro, il figlio Massimiliano, i nipoti Andrea e Luca, la sorella Angela e i fratelli Antonio e Pier Luigi. Da qualche tempo era ospite della residenza Paradiso di Gattinara, dove ha infine chiuso per sempre gli occhi, lasciando un grande vuoto in quanti le hanno voluto bene.

La sua esistenza non è stata semplice. Nel corso degli anni ha dovuto affrontare prove molto dolorose e momenti che hanno profondamente segnato il suo cammino. Nonostante tutto ha sempre mantenuto quella discrezione e quella gentilezza che molti ricordano ancora oggi e che hanno fatto di lei una persona apprezzata nella comunità.

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Il dolore della comunità

A Bornate il suo nome era conosciuto anche per il forte legame con la sorella Angela, da sempre anima del Comitato benefico bornatese, del rione della Civetta e instancabile volontaria nelle iniziative dedicate al paese. La scomparsa di Anella ha quindi colpito una comunità già molto legata alla sua famiglia.

Tra i ricordi più sentiti c’è quello di Nadia Travaglia, protagonista per anni delle attività del Comitato benefico bornatese e interprete della Lum durante le manifestazioni del paese. Con un messaggio affidato ai social ha scritto: «Ciao Anella, penso a te e vedo una donna che ha attraversato questa vita in punta di piedi. Il tuo cuore diviso a metà, una parte per chi resta e una parte è andato oltre, oltre il cielo e l’infinito dove tutto ebbe inizio, aspettandoti per riunirsi a te. Lasci un grande vuoto fatto di domande e di pace. Per chi ti ha voluto bene è difficile lasciarti andare, ma proprio per questo grande amore sa che ora sei felice. Vola libera verso un punto del cielo chiamato casa».

L’ultimo saluto

Anche la sorella Angela ha voluto condividere il proprio dolore con un messaggio che racchiude tutto il legame che le univa: «Perdere un amico del cuore fa male, ma perdere una sorella non si può: è un pezzo di te e non sai più chi chiamare per raccontare i tuoi piccoli o grandi problemi. Ciao Nella, il mio cuore è a pezzi».

Ieri mattina la comunità si è stretta attorno alla famiglia nella chiesa parrocchiale di Borgosesia per l’ultimo saluto. Al termine della celebrazione religiosa la salma è stata accompagnata al tempio crematorio. Con la sua scomparsa Bornate perde una donna riservata, conosciuta e benvoluta, il cui ricordo continuerà a vivere nell’affetto dei familiari e di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Nella foto, Nella Dura (a destra) con la sorella Angela

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