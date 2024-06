Bornate ricorda Piero Dongilli, il barista col sorriso. Originario di Borgosesia, aveva sempre vissuto a Serravalle. Aveva 74 anni.

Bornate ricorda Piero Dongilli, il barista col sorriso

Si è spento l’altra settimana il sorriso di Piero Dongilli. L’uomo, originario di Borgosesia ma che ha sempre vissuto tra Serravalle e Bornate, è deceduto a 74 anni. In zona era particolarmente conosciuto in quanto per molti anni insieme alla moglie Rita aveva gestito il bar vicino a piazza Don Noè Croso a Bornate.

Chi, negli anni scorsi, passava dalla frazione serravallese spesso era solito fermarsi da Piero per un caffè, un sorriso e una chiacchierata sincera. Lui era sempre pronto ad accogliere tutti ma non solo. In occasione degli aperitivi che di solito in collaborazione con comune e Pro loco si era soliti organizzare, Dongilli e la moglie erano ogni volta pronti ad aderire allestendo un ricco banchetto per tutti i partecipanti.

Il ricordo degli amici

«Ciò che mi rimarrà per sempre impresso è il suo sorriso e la sua gentilezza – racconta l’amica Lara Sauer -. Era una persona che ci sapeva fare e lo si vedeva sempre dietro al bancone del suo bar. Teneva moltissimo al suo lavoro e offriva un servizio speciale. Per le compagnie di giovani ma anche per I semplici cittadini il suo bar nel corso del tempo seppe diventare un punto di riferimento».

Tra i tanti ricordi collezionati da chi lo ha conosciuto c’è quello legato allo spillare della birra in occasione di eventi e feste.

«Quando partecipai all’esperienza amministrativa e mi adoperai anche io per la organizzazione degli aperitivi in piazza ho sempre trovato nei coniugi Dongilli grande collaborazione- prosegue Sauer -. Piero alla sera degli aperitivi aveva spesso la sua postazione allo spillatore per servire i più “assetati”».

Il lutto in paese

Conclusa la carriera lavorativa, si ritirò in pensione mentre il bar cambiò gestione, ma per tutti Piero è rimasto il barista doc di Bornate.

Da qualche tempo Dongilli stava lottando contro una malattia e l’altra settimana purtroppo si è spento. Un lutto sincero per tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Dongilli ha lasciato la moglie Rita, il figlio Massimo con Letizia, i nipoti Gabriele ed Aurora. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale santi Pietro e Paolo di Borgosesia, città da dove era originario l’uomo. Le testimonianze di affetto verso la famiglia sono state tante ed anche sui social le parole benevole verso il Piero sono davvero molto, testimonianza di quanto l’uomo sia riuscito a lasciare il segno nella comunità.

