Cinghiali morti nel canale a Grignasco, le precisazioni della proprietà. «Le carcasse di quegli animali non presentavano ferite».

Sulla notizia della morte di due cinghiali in un tratto di canale ex Filatura Grignasco, interviene l’amministratore della Sipea, una delle aziende che gestiscono impianti in zona. Si sottolinea che la notizia apparsa sul nostro sito «è corredata da un’immagine di repertorio della presa della nostra centrale in Grignasco denominata Prati di Baragiotta, mentre l’evento è avvenuto nella centrale Magiaica, non di nostra proprietà».

Oltre a ciò, contrariamente a quanto riportato sulle condizioni delle carcasse, si sottolinea che queste carcasse, «sottratte al controllo in contraddittorio del gerente la centralina idroelettrica, dalla registrazione delle telecamere di sorveglianza, non presentano né ferite, né deformazioni da stritolamento, tra l’altro assai improbabili stante che lo sgrigliatore nel suo movimento non sale aderente alla griglia perché avrebbe difficoltà a raccogliere i solidi flottati dall’acqua, ma ha una piattaforma di raccolta su cui un ungulato trova sufficiente spazio. Inoltre la luce tra i ferri delle griglie di tutte le centrali è di 3-3,5 centimetri, insifficiente all’introduzione dello zoccolo e quindi al ferimento o alla rottura dell’arto».

Ovviamente ci scusiamo delle imprecisioni.