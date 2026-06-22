Corsa degli asinelli a Serravalle, vince il Falco. Alla Civetta il trofeo dei rioni. VIDEO

Si è conclusa con il successo del rione Falco la tradizionale corsa degli asinelli del Palio di Serravalle, disputata domenica nel centro del paese davanti a centinaia di spettatori. Una manifestazione che ha rappresentato il momento più atteso di un fine settimana ricco di eventi, sfide e appuntamenti popolari.

La gara, che da sempre costituisce uno dei simboli più caratteristici della festa serravallese, ha regalato emozioni e colpi di scena. Al termine della competizione è stato il Falco a festeggiare il successo nella corsa degli asinelli, conquistando gli applausi del pubblico e la soddisfazione dei sostenitori del rione. Una vittoria che entra a far parte della lunga storia della manifestazione. A tagliare per primp il traguardo l’asinello Zucchero montato da Denis Del Duca. Qui sotto un video dei festeggiamenti dopo la gara, e un momento della competizione.

Alla Civetta il prestigioso trofeo del Palio

Se il Falco ha dominato la prova più spettacolare e attesa, il trofeo generale del Palio è stato assegnato al rione Civetta. Il risultato finale tiene conto del complesso delle gare e delle iniziative che hanno animato la manifestazione, premiando la continuità e la capacità di ottenere punti nelle diverse competizioni previste dal programma.

Per il rione Civetta si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo, conquistato al termine di giorni intensi di sfide, preparazione e partecipazione. Il Palio di Serravalle continua infatti a rappresentare un momento di forte coinvolgimento per l’intera comunità, con i rioni protagonisti non soltanto delle gare ma anche dell’organizzazione e dell’animazione della festa.

La corsa si svolge nonostante le polemiche

Anche questa edizione era stata preceduta da alcune polemiche legate alla corsa degli asinelli. Nei giorni scorsi, infatti, associazioni animaliste avevano nuovamente contestato lo svolgimento della competizione, inviando una diffida agli organizzatori e chiedendo l’interruzione della manifestazione. La questione aveva riacceso il dibattito già emerso negli anni precedenti attorno all’utilizzo degli animali nelle feste popolari.

Nonostante le contestazioni, la corsa si è svolta regolarmente e senza modifiche al programma annunciato.

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