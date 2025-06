Corsa degli asini, l’Unione montana solidale con Serravalle. «Colpite le tradizioni». Il presidente Francesco Pietrasanta: forse qualcuno voleva solo far parlare di sé…

A nome dell’Unione montana Valsesia, il presidente Francesco Pietrasanta esprime solidarietà al Comune di Serravalle, al Comitato dei rioni e alla Pro loco serravallese che si sono visti costretti ad annullare la corsa degli asini a seguito di una diffida proveniente da un esponente del Movimento 5 Stelle.

«Mi sono informato – dice Pietrasanta – e ho appurato che nelle 38 edizioni del Palio che si sono svolte fino ad oggi non è mai stata rilevata alcune irregolarità nel trattamento degli animali. Anzi: hanno predisposto un tragitto ad hoc intorno al campo sportivo, per evitare che gli asinelli corressero sull’asfalto e si potessero procurare traumi alle articolazioni».

Non solo: «Ogni anno il servizio veterinario dell’Asl ha effettuato i controlli previsti, senza mai elevare alcuna prescrizione. Perché il benessere animale è stato sempre centrale per gli organizzatori, che addirittura sono andati nelle scuole per insegnare ai bambini il dovere di rispettare gli animali. Insomma – conclude – tutto è perfettamente in regola con quanto prescritto dal decreto ministeriale che regola tali manifestazioni».

“Una diffida strumentale”

Appurata la correttezza dell’azione degli organizzatori, Pietrasanta si dice alquanto perplesso per l’azione del denunciante. «Purtroppo – dice il presidente – è evidente che la diffida è strumentale, utile solo all’europarlamentare per far parlare di sé. Un’azione senza alcuna attenzione per il valore di questo appuntamento, che per il paese di Serravalle rappresenta una tradizione amata e seguita».

«Mi dispiace per gli organizzatori – conclude Pietrasanta – tutti volontari, che dopo aver tanto lavorato hanno dovuto annullare la corsa: mi auguro che, per le prossime edizioni, tornino sulle loro decisioni e ripropongano questo evento. Sempre, naturalmente, con il loro modus operandi improntato alla garanzia di benessere per gli asinelli».

