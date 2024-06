Donna di Serravalle ancora grave dopo lo scontro sul viadotto. LE FOTO

Donna di Serravalle ancora grave dopo lo scontro sul viadotto. Era stata portata al pronto soccorso del Cto con l’elicottero.

E’ ancora ricoverata in condizioni serie la donna che mercoledì è stata trasportata con l’elicottero al Cto di Torino a seguito di un incidente avvenuto lungo il viadotto che collega Grignasco a Serravalle. Si tratta di una 51enne che abita in frazione Vintebbio, e che ha subito i traumi più gravi nell’impatto che ha coinvolto tre vetture.

Ovviamente tutti i conoscenti e gli amici fanno il tifo per lei, sperando che inizi al più presto un percorso di ripresa per la propria salute.

Tre auto coinvolte nello scontro

Come accennato, i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati tre. Una utilitaria della Chevrolet è andata a impattare contro un fuoristrada Volkswagen, e poi una terza vettura. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che si sono trovati il sinistro appena successo.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Varallo e del distaccamento volontario di Romagnano, che avevano proceduto ad assistere gli automobilisti coinvolti, oltre a mettere in sicurezza la scena dell’incidente. I sanitari del 118 avevano chiesto l’intervento dell’elisoccorso partito dall’ospedale di Borgosesia e atterrato direttamente sul ponte. La donna di Vintebbio è arrivata al pronto soccorso del Cto di Torino in codice rosso. Meno gravi le altre persone coinvolte, che sono comunque state prese in carico dai sanitari.

