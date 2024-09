Grignasco celebra con una mostra i 130 anni della Filatura. Il paese rilancia la festa della “Baracca” e propone una suggestiva rassegna fotografica.

Grignasco celebra con una mostra i 130 anni della Filatura

Oggi, domenica 8 settembre, si celebra la festa della Baracca e i 130 anni della filatura di Grignasco. In pratica è stata “recuperata” una ricorrenza che veniva organizzata anni addietro nella zona dove sorge lo stabilimento industriale, e che poi per una serie di motivazioni non è stata più proposta, rischiando di essere dimenticata.

Ad influire nella scomparsa della ricorrenza è probabilmente stata anche la chiusura dello stabilimento storico.

Un viaggio nel tempo

Questo fine settimana dunque nella zona dove sorge l’ex stabilimento industriale, a sud del paese, non solo verrà riproposto dopo tanti anni un appuntamento particolare ma si riuscirà anche a fare un tuffo indietro nel tempo. Con una mostra fotografica, che sarà allestita all’ingresso della ex azienda, dove ci sono i cancelli, e visitabile della 10 alle 18, tutti potranno rivivere la operosità della fabbrica valsesiana, ma anche gli usi di epoche passate.

La mostra è stata realizzata per iniziativa di Gianbattista Zaninetti e del fotografo grignaschse Sandro Mori che ha messo a disposizione tutta una serie di scatti storici della Filatura (altri sono stati gentilmente concessi da concittadini) con il supporto della Pro loco.

Uno stabilimento che ha fatto la storia del paese

«E’ un vero e proprio percorso che consentirà di avvicinarsi all’evoluzione dello stabilimento concentrandosi in particolare sugli anni Trenta, che sono stati quelli di maggior sviluppo – spiegano gli organizzatori – . Inoltre l’obiettivo è anche quello di parlare del paese: nell’industria tantissime famiglie hanno lavorato. La storia quindi di vita di tanti grignaschesi si intreccia con quella della fabbrica. Inoltre attraverso questo studio che ci sta consentendo di preparare un evento speciale, abbiamo scoperto anche usi e costumi corredati al territorio».

Sempre oggi, a pochi metri di distanza, la comunità celebrerà anche la festa della Natività di Maria nella chiesa di Bovagliano. Come di consueto in mattinata, alle 11, viene celebrata la messa solenne a cui farà seguito la benedizione degli studenti in vista dell’imminente ripresa dell’anno scolastico e l’affidamento alla Beata Vergine.

