Grignasco e tutto il Cai in lutto per Emilio Gardinale. E’ stato reggente della sottosezione del Club alpino, volontario nel Sre e istruttore nella Scuola di alpinismo.

Grignasco e tutto il Cai in lutto per Emilio Gardinale

Un lutto che colpisce Grignasco ma anche tutta la sezione del Cai di Varallo. Oggi pomeriggio, sabato 17 agosto, sarà celebrato il funerale di Emilio Gardinale, personaggio conosciutissimo nel mondo degli appassionati di montagna, ma anche persona impegnata nel volontariato.

Per molti anni è stato contitolare della ditta Decorstyl di Grignasco. E’ stato membro e reggente della sottosezione del Club alpino di Groignasco, oltre che socio fondatore della Baita di Grignasco e istruttore alla Scuola di alpinismo di Varallo. Persona impegnata per il territorio, Emilio è stato anche volontario nello Sre, nonché voce nel Coro Varade e priore alla Festa di San Rocco. Una persona molto impegnata nel sociale fino a quando la salute lo ha assistito. Negli ultimi anni si era poi ritirato a vita privata, ma aveva sempre molti amici che lo andavano a trovare.

LEGGI ANCHE: Grignasco piange Donatella Tosi: una vita per la cultura e il volontariato

Oggi pomeriggio il funerale

Emilio Gardinale ha lasciato la moglie Gianfranca, le figlie Claudia con Antonio e Patrizia con Stefano, oltre a nipoti, pronipoti, altri parenti e tante persone che gli hanno voluto bene.

Il funerale viene celebrato nel pomeriggio di oggi alle 14.15 nella chiesa del cimitero di Grignasco, La cerimonia sarà preceduta alle 14 dalla recita del rosario.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook