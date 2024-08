Grignasco piange Donatella Tosi: una vita per la cultura e il volontariato. Era stata punto di riferimento per la Lega contro i tumori e per il Centro studi del paese guidato dal marito Pier Lorenzo Arpino.

Grignasco piange Donatella Tosi: una vita per la cultura e il volontariato

Si celebra a Grignasco nella mattinata di oggi, martedì 13 agosto, il funerale di Donatella Tosi. Ex insegnante di lettere classiche, la donna aveva 90 anni era molto conosciuta in paese e nei dintorni. Era stata la moglie di Pier Lorenzo Arpino, storico presidente del Centro studi. A lui è sempre stata molto legata: lo ha sempre sostenuto nelle sue iniziative culturali e anche quando mancò, lei portò avanti alcuni propositi del compagno di una vita sostenendo in primis il Centro studi a cui Arpino era affezionato.

Ma a Grignasco e più in generale in bassa Valsesia, Donatella Tosi era un volto noto anche per altri motivi. Era stata per parecchi anni la delegata della Lilt di Grignasco, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Senza contare che aveva collaborato tempo fa all’organizzazione del premio di poesia Pinet Turlo e nel momento in cui era mancato il marito era stata rappresentante del fondo cassa dell’associazione Ex Internati di Grignasco.

Una figura centrale per la Lilt in bassa Valsesia

Rivestire il ruolo di fiduciaria nella Lilt del paese era per Tosi qualcosa comunque di speciale, tant’è che spesso insieme ad altre volontarie era solita organizzare banchetti benefici: in occasione della primavera c’era la distribuzione dei fiori solidali e durante le festività natalizie ulteriori iniziative con lo scopo di raccogliere fondi proprio per sostenere la ricerca contro i tumori.

Persona determinata e disponibile, Donatella è ricordata da molti anche per l’amore che nutriva verso la cultura nelle sue diverse sfaccettature. Aveva dato il suo prezioso contributo nell’avvicinare le persone alla lingua e alla cultura latina e greca avvalendosi del grande bagaglio culturale che aveva appreso durante i suoi anni di studio e di professione.

La diffusione della cultura

Aveva infatti tenuto corsi al Centro studi attraverso i quali si poteva apprendere i primi passi per avvicinarsi all’antica Grecia e all’antica Roma. Inoltre ancora nel 2018 aveva tenuto una conferenza in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno di attività proprio del Centro studi.

Come accennato, Donatella Tosi prima infatti di andare in pensione era stata docente di lettere classiche. Sono stati centinaia gli studenti che hanno avuto modo di conoscerla e apprezzare la dedizione, la passione e l’amore che sapeva infondere mentre insegnava. Ultimamente era ospite della Residenza Paradiso di Gattinara.

Il funerale nella chiesa del cimitero

Il funerale si celebra nella mattinata di oggi, martedì 13 agosto, alle 10.45 nella chiesa del cimitero di Grignasco. La funzione sarà preceduta alle 10.30 dalla recita del rosario. Donatella Tosi ha lasciato il fratello Piero, la sorella Anna con Luigi, la cognata Angela Maria, le affezionate Rita, Paola e Anna Arpino con le loro famiglie, oltre ai nipoti, ad altri parenti e tanti amici.

