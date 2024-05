Grignasco piange Ernesto Balzarini, papà del vice sindaco. Fu priore dell’oratorio di San Rocco e vice presidente dei pescatori. Era molto conosciuto.

Grignasco piange Ernesto Balzarini, papà del vice sindaco

Cordoglio a Grignasco per la scomparsa di Ernesto Balzarini. L’uomo se n’è andato all’età di 81 anni lasciando un grande vuoto in paese. Papà dell’attuale vice sindaco, Alessandro Balzarini, era molto conosciuto in zona.

Era vice presidente della Società Pescatori, ma non solo. Era anche uno dei priori dell’oratorio di San Rocco: curava tutti i dettagli in occasione della celebrazione del 16 agosto, durante i festeggiamenti del Ferragosto grignaschese.

Il ricordo dell’amico

«L’ho sentito ancora lunedì e sapere ora che non c’è più mi addolora moltissimo – spiega l’amico Enrico Paesanti, presidente della Società pescatori -. Ermanno era sempre presente. Negli anni Ottanta avevamo anche organizzato una festa dei pescatori e lui era in prima linea. Da qualche tempo era nostro vice. La pesca era una passione che amava coltivare. In gioventù era stato anche un cacciatore».

Ermanno prima di andare in pensione era stato elettricista alla Filatura di Grignasco.

«Teneva molto al suo lavoro che ha portato avanti fino alla pensione – mette in luce il presidente dei pescatori -. Tra l’altro oltre alla pesca e alla famiglia, amava tantissimo lavorare in vigna, come passatempo. Aveva infatti un terreno nella zona della Traversagna vicino all’azienda agricola Carlone».

Un nonno affettuoso

Il grignaschese era anche un grande nonno. «Adorava i suoi nipotini – conclude Paesanti – e ce ne parlava sempre e cercava di trasmettere loro i saperi che custodiva nel cuore, dalla vigna al legame con la sua terra natia. Era davvero una persona simbolo in paese e ci mancherà di sicuro».

Ernesto Balzarini ha lasciato il figlio Alessandro con Daniela, i nipoti Edoardo e Adele, la sorella Rosangela. Il funerale è stato celebratoi giovedì pomeriggio nella chiesa del cimitero di Grignasco.

