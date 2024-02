Grignasco piange Imo Siviero, presidente del Centro incontro anziani. Le condizioni di salute dell’uomo si sono aggravate nel giro di pochi giorni. Aveva 75 anni, il funerale mercoledì.

Si celebra a Serravalle domani, mercoledì 14 febbraio, il funerale di Imo Siviero, 75 anni. Prima di andare in pensione, aveva lavorato nella Cartiera di Serravalle. Ma in zona tutti lo conoscevano soprattutto perché da qualche anno ricopriva il ruolo di presidente del Centro incontro anziani di Grignasco.

Dopo la improvvisa morte di Vittorio Spinardi che per decenni aveva portato avanti il sodalizio, a partire dal 2020 Siviero raccolse il testimone, anche se il compito non si presentò semplice. I periodi della pandemia e soprattutto del post Covid non furono certamente facili. Siviero dovette portare avanti il Ciag tra le varie restrizioni.

La rinascita dopo lo stop del Covid

Nonostante le difficoltà, Imo Siviero non lasciò mai la guida del sodalizio, e insieme alla segretaria Flavia Marietta riuscì pian piano a riportare eventi e iniziative nelle sale di via Cesare Battisti. Pranzi domenicali, pomeriggi della tombola per poi passare alle feste dell’anziano Imo era sempre presente e propositivo.

Quando sabato si è diffusa la notizia della sua repentina scomparsa, al Centro è calato silenzio e dolore. Da qualche giorno aveva accusato qualche problema di salute, ma nessuno si sarebbe mai immaginato che nell’arco di un periodo così breve si spegnesse. «Imo era entrato in punta di piedi al Centro – spiega Flavia Marietta -. Dopo esser stato vice presidente con Spinardi, assunse l’incarico di presidente. Era una persona solare, discreta e gentile. Non riusciamo ancora a credere a quanto successo».

Il ricordo del sindaco

Numerose le testimonianze di affetto che stanno arrivando in ricordo dell’uomo. «Ciao Imo, voglio ricordarti così, in uno dei momenti spensierati che abbiamo condiviso – scrive il sindaco Katia Bui -. Hai preso la guida del nostro Centro incontro anziani in un momento non facile, con l’aiuto del tuo prezioso direttivo delle meravigliose volontarie e volontari lo hai fatto ripartire dopo la prolungata obbligata chiusura dovuta all’emergenza Covid.

Conscio dell’importanza che aveva il centro incontro per arginare il rischio della solitudine, la sospensione delle sue attività ti aveva profondamente rattristato. Con il tuo equilibrio, la tua pacatezza, forte volontà, tenacia e immancabile sorriso, giorno dopo giorno, lo hai reso nuovamente un luogo di aggregazione, condivisione, amicizia e allegria».

E ancora: «Il centro era la tua seconda casa, occupava un posto speciale nel tuo cuore, ancora nella nostra ultima telefonata solo qualche giorno fa, nonostante la salute ti avesse riservato una brutta sorpresa abbiamo parlato del tuo centro. È stato un piacere collaborare e confrontarsi con te, da te ho tratto tanti insegnamenti. Un abbraccio alla tua famiglia, al tuo direttivo, alle volontarie, ai volontari e a tutti gli ospiti del centro incontro, insieme nel tuo ricordo cercheremo di fare del nostro meglio per continuare il tuo lavoro. Un abbraccio a te, l’ultimo ma il più forte di tutti. Sorridi e sorridici anche da lassù».

Mercoledì il funerale

Imo Siviero lascia la compagna Rachele, i figli Andrea con Silvia e Verena con Nicholas, e la loro mamma Tatiana. Lascia anche le nipoti Marta e Rebecca, la sorella Odilla con Giovanni e il fratello Alberino con Loredana, oltre ad altri parenti.

Il rosario verrà recitato nel pomeriggio di oggi, martedì 13 febbraio, alle 18.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Serravalle. Il funerale viene invece celebrato domani mattina alle 10 nella stessa chiesa. Imo riposerà poi nel cimitero di Serravalle.