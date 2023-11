I truffatori prendono di mira Grignasco: l’allarme del sindaco. Varie segnalazioni: dal finto venditore di prodotti surgelati al fasullo sinistro stradale.

I truffatori prendono di mira Grignasco: l’allarme del sindaco

Tentativi di truffe a Grignasco. Nei giorni scorsi il paese è infatti stato toccato da alcuni episodi poco piacevoli e molto simili ad altri casi registrati nel circondario. Qualche giorno fa una persona che si diceva incaricato di una ditta specializzata nella vendita porta a porta di prodotti surgelati e freschi si è presentata alla porta di alcuni cittadini.

«In modo alquanto insistente e scortese ha proposto prodotti in omaggio e ha invitato ad aggiungere altri prodotti che sarebbero stati consegnati nella sera del giorno successivo, compilando di fatto un modulo di acquisto con conseguente indicazione di prezzi – racconta in una nota il sindaco Katia Bui -. Alla contestazione sollevata da uno dei soggetti visitati che si trattava quindi di vendita e non di omaggio si è allontanato molto adirato e profferendo insulti.

Invitiamo quindi tutti a prestare attenzione nel consentire accesso di terzi sconosciuti in casa e a sottoscrivere ogni tipo di modulo o contratto senza averne appieno compreso e condiviso il contenuto».

Il falso incidente

Ed è tornata anche la beffa del finto sinistro stradale. Il modus operandi è il solito. Un malvivente chiama al telefono un cittadino e racconta di un grave incidente capitato ad un familiare del destinatario della chiamata. A seguire si presentano presso l’abitazione della vittima persone con abiti simili a divise delle forze dell’ordine chiedendo denaro necessario per pagare soccorsi, cure, avvocati.

«Nessun operatore delle forze dell’ordine chiede denaro ai cittadini per qualsiasi finalità di questo tipo – conclude il primo cittadino -. Prestate quindi attenzione qualora doveste essere oggetto di tentativi di questo tipo, non consegnate denaro e chiamate subito il 112. Soprattutto informate i vostri familiari o conoscenti più anziani che sono purtroppo i soggetti più vulnerabili».