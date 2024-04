Malore improvviso, 67enne di Grignasco in codice rosso. Intervento dell’elicottero del 118 nel pomeriggio di ieri.

Operatori del 118 e carabinieri in azione nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 aprile, per un uomo di Grignasco che si era sentito male. L’uomo è stato trovato esanime in località Torchio, dove forse era andato per qualche lavoro in una sua proprietà.

Sono stati i parenti a preoccuparsi e a contattare il numero unico 112, segnalando il problema. E’ quindi poi stato allertato anche il 118, che ha inviato in zona un elicottero per garantire un trasporto il più rapido possibile al pronto soccorso. Il paziente è stato portato in ambulanza fino al punto di atterraggio dell’elicottero.

Il volo verso l’ospedale di Vercelli

L’uomo è stato soccorso, sistemato sulla barella e caricato sull’elicottero, che è partito alla volta dell’ospedale “Sant’Andrea” di Vercelli. Il paziente è arrivato in situazione da codice rosso.

