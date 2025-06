Il Palio di Serravalle consegnato al Comitato rioni. LE FOTO

Il Palio di Serravalle consegnato al Comitato rioni. Nonostante lo stop alla corsa degli asini, il weekend è stato bello e coinvolgente.

Anche senza la sfida con i fantini, il Palio di Serravalle si è corso lo stesso. Non sulle gambe degli asinelli, ma sulle gambe dei bambini, degli adulti, dei volontari e degli organizzatori che hanno trasformato una giornata difficile in una festa di comunità.

Dopo la diffida che ha portato all’annullamento della tradizionale corsa degli asinelli, il Palio 2025 ha infatti preso una forma diversa ma non meno significativa. Giochi medievali, entusiasmo e un messaggio forte: “Il Palio è un bambino da proteggere”. Parole che campeggiano proprio sullo stendardo di quest’anno, realizzato nei mesi scorsi da Atos Fecchio, in modo quasi premonitore rispetto agli eventi degli ultimi giorni.

Una grande festa di giochi e tradizioni

Il campo si è animato comunque: corsa con i sacchi, tiro alla fune, e tante attività proposte dal professor Enrico Sezzano e dal suo team hanno coinvolto grandi e piccoli, resistendo al caldo e anche alla pioggia. Un pomeriggio all’insegna della partecipazione.

Poi il momento più toccante: la presentazione del Palio 2025, che quest’anno – per la prima volta – non è stato assegnato a nessun rione, ma consegnato simbolicamente al Comitato Rioni del Palio. Un riconoscimento all’impegno collettivo in un anno difficile. «Il lavoro di Atos è quasi profetico – ha detto la presidente Emanuela Carmellino – e noi vogliamo continuare a portare avanti questa tradizione, se le contrade saranno con noi».

La Civetta attraversa il campo con un asino gonfiabile

Dal campo, anche il sindaco Massimo Basso ha espresso gratitudine verso la comunità e ha promesso di fare chiarezza sull’accaduto: «Vogliamo capire perché altrove, come ad Arezzo, si è potuta fare la corsa, e qui no. Ho già attivato i canali politici».

Il momento di raccoglimento, accompagnato dall’audio di una corsa del passato, ha emozionato tutti. Ma poi è arrivato anche il sorriso, grazie all’ironia di un membro del Rione Civetta che ha attraversato il campo in sella… a un asinello gonfiabile. Un gesto semplice, ma capace di dire molto: il Palio è vivo, e la comunità è più forte delle difficoltà.

Gli otto rioni di Seravalle: eccoli con i loro costumi tradizionali

