“Pè” Liotta sempre nel cuore: una partita per non dimenticare. Il bomber del Valsessera era morto improvvisamente nel gennaio 2023.

“Pè” Liotta sempre nel cuore: una partita per non dimenticare

I compagni di squadra dell’Fc Valsessera, gli amici con cui ha giocato a calcio per una vita. C’erano tutti al campo sportivo di Serravalle Sesia per una partita ricordo per Giuseppe Liotta, il 38enne di Grignasco strappato alla vita per un malore improvviso nel gennaio 2023. E’ passato un anno e mezzo e la memoria è più viva che mai.

Nei giorni scorsi a Serravalle è infatti stata organizzata una partita tra amici. E’ stato semplicemente un modo per trovarsi e ricordare il bomber “Pè” Liotta, come tutti lo conoscevano in zona.

Grande passione per il calcio

Spazio al divertimento in campo, ma tanti sono stati i momenti di commozione nel ricordo di una bella persona che non c’è più.

C’era la compagna Federica Soncin, ex giocatrice del Romagnano con cui “Pè” condivideva oltre che la vita anche la passione per il calcio. E c’era anche la piccola Aurora, la bimba che Pè Liotta non ha avuto la gioia di conoscere.

Giuseppe Liotta è stato strappato alla sua famiglia ad appena 38 anni, da sempre è stato un grande appassionato di calcio. “Pè”, questo il suo soprannome, ha calcato i campi della Valsesia vestendo le maglie di Valduggia, Serravallese, Grignasco, Pro Ghemme fino ad arrivare al Valsessera, formazione con la quale stava disputando il campionato di Terza categoria.

Era amico di tutti

Attaccante purosangue, Liotta nelle squadre in cui ha giocato ha sempre saputo farsi apprezzare non solo come giocatore ma anche come persona legando con i compagni di squadra e con i dirigenti. Il giorno prima della tragedia si era ancora allenato regolarmente.

Il 38enne ha lasciato un grande ricordo in tutte le squadre in cui aveva militato, aveva amici ovunque. E lo testimonia la grande partecipazione alle iniziative promosse in suo ricordo.

Giocare a calcio, per lui è stata sempre una passione che ha voluto portare avanti fino alla fine. La piccola Aurora e mamma Federica circondate da tanto affetto si sentiranno meno sole, sapendo che in fondo “Pè” c’è sempre a vegliare su di loro.

