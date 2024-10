Piante sulla strada tra Isella e Grignasco, intervengono i vigili del fuoco. Il sindaco: a chi non rispetta le ordinanze saranno addebitati i costi della pulizia.

Intervento dei vigili del fuoco di Romagnano Sesia domenica mattina a Grignasco per mettere in sicurezza la strada per la frazione Isella. Alcune piante erano finite sulla strada: i vigili del fuoco hanno provveduto a sgomberare la carreggiata e a ripristinare le condizioni di sicurezza.

Il sindaco: le ordinanze vanno rispettate

E il sindaco Roberto Beatrice ricorda: «L’importanza di rispettare le ordinanze comunali per il taglio delle piante è evidente, non ci sarebbero questi problemi e si eviterebbero tanti disagi oltre chiaramente a tutelare l’incolumità degli utenti stradali. A breve verrà organizzato il taglio delle piante da parte del Comune con addebito delle spese a ogni singolo proprietario».

