Quinta lista a Grignasco. Ma è uno scherzo del Giuan

A Grignasco il Giuan Baceja scende in campo in vista delle elezioni. Le votazioni che sanciranno la giunta alla guida di Grignasco si avvicinano e in paese è tempo anche di sorrisi. In questi giorni infatti il Comitato carnevale ha affisso volantini dove annuncia la presenza di una quinta lista con la maschera del paese, il Giuan Baceja, candidato a sindaco al fianco della consorte Mariana Curbela.

E c’è anche un chiaro obiettivo programmatico: “Fé ciocca per na smana”, cioè ubriacarsi per una settimana.

Chiaramente si tratta di un gesto ironico ma è stata una bella sorpresa che ha strappato un sorriso a quanti hanno visto i manifesti affissi in paese. Le elezioni saranno l’8 e il 9 giugno e i candidati veri sono quattro: il sindaco uscente Katia Bui, Roberto Beatrice, Dario Dho e Annita Guglielmina.

