Sempre meno negozi a Serravalle: ne apre uno il Mugiun

Il Mugiun dà il via al carnevale inaugurando un nuovo negozio nel cuore di Serravalle. Uno scherzo ovviamente, che però ha fatto riflettere su un tema importante: il decremento delle attività commerciali in centro paese.

Si sa, il carnevale è il momento in cui la realtà viene ribaltata e si ironizza su questioni serie e così il Mugiun anche per l’edizione 2025 ha pensato di sottolineare il tema delicato. Quest’anno, lo scorso fine settimana, tantissime le maschere che hanno condiviso con il Comitato carnevale di Serravalle la consegna delle chiavi e il giro dei cortili. Tra i presenti le maschere di Borgosesia, Varallo, Crescentino, Grignasco, Ghemme, Prato Sesia oltre a Piane, Bornate e Vintebbio. Ad accogliere le maschere c’era anche il presidente della Provincia, Davide Gilardino.

La consegna delle chiavi

Il sindaco Massimo Basso ha accolto i presenti in sala consiliare e prima di consegnare il pass per regnare il paese per i prossimi due mesi ha ringraziato il Comitato per l’impegno profuso. Quindi la parola a Paolo Sassi che ha evidenziato quanto sia stato chiuso “democraticamente” nel senso che via via diverse strade sono state chiuse per consentire l’avanzamento dei cantieri.

Poi una critica alla fontana in piazza Libertà che non «è in funzione da anni e tra un po’ ci sarà don Ambrogio che reciterà il De prufundis e io da chierichetto che agito il turibolo. Mi dicono che verrà rifatta ma se è come la Passerella e il corso ne riparliamo a fine millennio».

Il sindaco e il presidente della Provincia Davide Gilardino hanno ricevuto un calice per partecipare al giro dei cortili. A questo punto i presenti hanno aderito al tour tra le diverse tappe in centro paese. Ad accompagnare i presenti la Serravall band e la Gang street band.

