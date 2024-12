Serravalle dice basta ai “bisogni” di Fido: ovunque cartelli. «Costretti a fare lo slalom sui marciapiedi. Ora serve la collaborazione di tutti i proprietari».

Da tempo a Serravalle, come in molte altre località limitrofe, parecchi possessori di amici a quattro zampe si “dimenticano” di raccogliere i bisogni dei propri animali. Il risultato è che molti esercenti si trovano a fare i conti con pulizie straordinarie di fronte agli ingressi delle proprie attività, mentre gli abitanti devono fare lo slalom sui marciapiedi.

L’amministrazione era già intervenuta in precedenza con una ordinanza in cui aveva chiesto ai cittadini di raccogliere le deiezioni pena sanzioni. Purtroppo il problema non si è completamente risolto. E così si è passati alla fase 2: sono stati distribuiti e appesi numerosi volantini su tutto il territorio proprio per raccomandare ai serravallesi la buona educazione e il rispetto del patrimonio pubblico.

Avvisi nel centro e nelle frazioni

«Abbiamo tappezzato tutte le zone del Comune, frazioni comprese con i volantini in cui si chiede di raccogliere i bisogni degli animali – mette in luce il sindaco Massimo Basso, anche in un recente video -. Ricordiamo anche che ci sono due sguinzagliatoi fruibili. Inoltre per un miglior monitoraggio, a breve verrà attivato un sistema di videosorveglianza su corso Matteotti che servirà anche per sorvegliare l’area ed eventualmente intervenire anche da questo punto di vista».

L’amministrazione chiede un aiuto alla cittadinanza. «Vorremmo la collaborazione di tutti per porre fine ad atti di inciviltà. Sarebbe meglio evitare far fare i bisogni ai cani su marciapiedi e sui muri delle case, ancor più in un centro storico appena rifatto. Allo stesso modo non si può sempre demandare alla polizia locale i controlli. Abbiamo tre agenti di polizia impegnatissimi tra il lavoro in ufficio, alle uscite alle scuole e per i controlli in materia di codice della strada – conclude il primo cittadino -. Ci deve essere la collaborazione dei possessori cani. E’ vero che ci sono persone che si comportano bene ma ci sono anche tanti che non mostrano la stessa educazione».

