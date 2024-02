Serravalle, la casa di riposo cerca volontari per tenere compagnia agli anziani. L’impegno sarebbe per un paio di ore il giovedì pomeriggio. «Appello rivolto a coloro che desiderano fare del bene».

Si cerca un gruppo di volontari per tenere compagnia agli anziani della casa di riposo. Un appello che è stato lanciato pochi giorni fa dalla struttura di Serravalle in collaborazione con alcune volontarie con lo scopo di arricchire le attività all’interno della residenza di via Sant’Antonio, ma non solo.

L’obiettivo è anche quello di avvicinare la comunità alla casa di riposo e ai suoi ospiti. «L’idea – spiega Maria Rosa Fecchio, una delle volontarie – è quella di riportare in auge una attività che si faceva già tempo fa. E così ci stiamo mobilitando per cercare un gruppo che potrà passare un pomeriggio all’interno della struttura».

Si punta sul giovedì pomeriggio

La giornata scelta per trascorrere un momento in compagnia con gli ospiti sarebbe il giovedì pomeriggio tra le 15 e le 17. «Non è ancora stato stabilito che cosa potremmo fare – prosegue la volontaria -. Inizialmente cercheremo di formare un bel gruppetto di persone disposte a portare avanti l’idea, in un secondo momento parleremo con la direzione della struttura e vedremo come organizzare gli incontri settimanali. Per ora siamo ad una fase “embrionale” di ricerca, non abbiamo ancora iniziato gli incontri».

L’idea è aperta a tutti coloro che desiderano fare del bene. L’appello è stato pubblicato sia sul foglietto parrocchiale che sulla pagina Facebook della parrocchia,da pochi giorni e qualcuno ha già risposto.

«Abbiamo ricevuto qualche testimonianza di interesse rispetto all’attività – prosegue Fecchio -. Ora attendiamo ancora qualche tempo per capire se si riesce a creare un bel sodalizio e poi procederemo».

Altre belle esperienze in passato

Non è la prima volta che in struttura alcuni volontari animano i pomeriggi degli anziani. Già prima della pandemia, una volta alla settimana alcune signore si ritrovavano per bere il tè con le ospiti, per esempio. Senza contare che in occasione delle festività come l’Epifania, sempre prima del 2020, si era soliti proporre anche un pomeriggio tra allegria, dolcetti e l’arrivo per esempio di volontarie nei panni delle Befane. Insomma, tutte occasioni spensierate sia per gli anziani che per i loro familiari.

L’iniziativa che si vorrebbe imbastire ora ricalca quanto portato avanti in passato e mira proprio ad apportare qualche bella novità ai nonni della casa di riposo. Per aderire non sono richiesti particolari requisiti se non il desiderio di portare sorrisi e buonumore in struttura.

Chi volesse partecipare oppure avere maggiori informazioni potrà contattare l’ufficio parrocchiale al numero telefonico 0163.450143. Da qui si verrà reindirizzati alle volontarie che stanno seguendo il progetto.