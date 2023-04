Serravalle e la casa di riposo piangono suor Alessandra. La religiosa si è spenta a 90 anni. Tanti i ricordi alla “Don Florindo Piolo”.

Serravalle e la casa di riposo piangono suor Alessandra

La casa di riposo “Don Florindo Piolo” e la comunità di Serravalle piangono per la scomparsa di suor Alessandra Parolin. La religiosa si è spenta venerdì scorso all’età di 90 anni. La sua è stata una vita condotta tra i bisognosi, tra i malati e a disposizione della chiesa. Nata nel cuore del Veneto, a Rosà, un comune in provincia di Vicenza, entrò da giovane nell’ordine della Carità di San Vincenzo De’ Paoli.

Nel marzo del 1961 prese i voti prestando servizio tra Padova e Vicenza. Parolin poi visse anche una esperinza internazionale. Trascorse circa una decina d’anni in Burundi dove esercitò il ruolo di responsabile del dispensario. Fu una missione che rimase impressa nel cuore della donna, capitava non di rado che raccontasse alcuni aneddotti di quel periodo impegnativo.

L’arrivo a Serravalle

Terminata la sua esperienza in Africa, la suora si trasferì in Piemonte. A Novara e in alcuni paesi limitrofi cominciò la sua esperienza proprio nelle case di riposo. Nel 2006 iniziò il suo cammino nella residenza di Serravalle, dove vi rimase sinchè le condizioni di salute glielo hanno consentito.

Quando era in casa di riposo era sempre a disposizione di tutti: aiutava coloro che non riuscivano a muoversi liberamente, cercava di portare un sorriso nei momenti di festa e non mancava mai di offrire il proprio sostegno a coloro che per una serie di ragioni venivano colpiti da situazioni particolarmente critiche.

Il ritiro a Grignasco

Da qualche tempo si era ritirata e viveva nella casa di riposo San Vincenzo di Grignasco dove era seguita dalle suore della Carità. Venerdì è arrivata la triste notizia e profondo è stato il dolore per la scomparsa di suor Alessandra. Nessuno riuscirà mai a dimenticare il suo sorriso, la sua generosità e la sua grande grinta. Ma anche i racconti delle sue esperienze vissute lontano dall’Italia che chi non conosceva non poteva che rimaner impressionato.

L’ultimo saluto è stato dato alla religiosa sabato pomeriggio. Al termine delle esequie la salma ha proseguito il suo viaggio verso il cimitero di Grignasco.