Serravalle piange Pier Cristian Pulze: aveva solo 55 anni. Padre di due figli, era ben conosciuto per la sua attività di imbianchino.

Serravalle piange Pier Cristian Pulze: aveva solo 55 anni

Lutto nei giorni scorsi a Serravalle per la scomparsa di Pier Cristian Pulze. L’uomo, che tutti conoscevano con il nome di Cristian, ha cessato di vivere all’età di 55 anni. Da qualche tempo stava affrontando gravi problemi di salute, ma la fine è stata decisamente repentina. Lunedì gli è stato dato l’ultimo saluto nella chiesa di Serravalle.

E’ un periodo alquanto mesto, quello che sta vivendo il paese: dopo la prematura scomparsa di Monica Siviero, morta a soli 47 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia, è arrivata la notizia della scorsa di un’altra persona portata via troppo presto dalla malattia.

Uomo conosciuto in paese e nel circondario

Il serravallese era ben conosciuto in zona soprattutto per la professione di imbianchino che lo portava a rapportarsi con i clienti. Non era una persona che seguiva le attività del mondo associazionistico, eppure in tanti lo conoscevano proprio per via della sua attività. Oltre al lavoro, era molto legato alla famiglia: aveva due figli, Samuele con cui viveva e Jessica che sta intraprendendo un percorso lavorativo all’estero.

Cristian Pulze ha vissuto a lungo a Serravalle, per poi trasferirsi per un breve periodo a Quarona, e tornare infine ad abitare a Serravalle. Tante le testimonianze d’affetto verso l’uomo. Sui social innumerevoli le parole di vicinanza alla famiglia che sta affrontando un grande e immenso dolore per la perdita subita.

L’uomo ha lasciato i figli Samuele e Jessica, il papà Gianni, i fratelli Patrick con Cristina, Duilio con Elisa, la cara Carmen. Pulze ha cessato di vivere alle Molinette di Torino. Al termine delle esequie, il feretro è stato deposto nel cimitero del paese.

