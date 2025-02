Serravalle ricorda Marisa: per molti anni aveva gestito la lavanderia. Aveva solo 66 anni, in passato era stata tra le protagoniste della sfilata del rione Grifone.

Serravalle ricorda Marisa: per molti anni aveva gestito la lavanderia

Cordoglio nei giorni scorsi a Serravalle per la improvvisa scomparsa di Marisa Giannattasio, morta a soli 66 anni. La donna, colta da un improvviso malore, era molto conosciuta. Per diversi anni infatti aveva gestito una lavanderia e per questa ragione aveva incontrato e avuto modo di entrare in contatto con tante persone.

Inoltre seguiva molto il Palio. Di recente aveva indossato gli abiti del rione Grifone, ma non solo. Chi segue la manifestazione storica, ben ricorda quando Marisa si esibiva sul palcoscenico del teatro comunale indossando i panni da attrice amatoriale in occasione delle rappresentazioni pre Palio. Una persona solare, socievole ed estremamente gentile.

LEGGI ANCHE: Lutto a Serravalle per Ugo Mazzone, imprenditore e alpino

Il ricordo del figlio Elia

«Penso che siano davvero pochi coloro che hanno avuto modo di conoscere mia mamma – evidenzia il figlio Elia Simone -. Era buona e sempre disponibile con tutti. Amava molto il suo lavoro che le diede la possibilità di entrare a contatto con tantissima gente. Inoltre amava il territorio in cui viveva e la dimostrazione è stata il fatto che fu partecipe delle sfilate del Palio con i colori del Grifone e prima ancora di un’altra contrada di cui non ricordo esattamente…»

Una persona quindi speciale sotto ogni punto di vista. Oltre ad una lavoratrice instancabile, era anche una mamma d’oro. Era particolarmente legata alla sua famiglia per la quale si impegnava sempre molto.

Il funerale è stato celebrato sabato scorso, partendo dalla chiesa parrocchiale di Serravalle. In molti si sono uniti al dolore della famiglia che è conosciuta in paese anche perchè il figlio Elia è consigliere comunale. Oltre a lui, la donna ha lasciato il marito Pasquale, i fratelli Rosario, Antonio e la sorella Anna, la cognata Lucia.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook