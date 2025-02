Lutto a Serravalle per Ugo Mazzone, imprenditore e alpino. L’uomo, 86 anni, aveva una ditta specializzata in impianti idraulici.

Lutto a Serravalle per Ugo Mazzone, imprenditore e alpino

Cordoglio nei giorni scorsi a Serravalle per la scomparsa di Ugo Mazzone. L’uomo ha chiuso per sempre gli occhi a 86 anni lasciando un grande vuoto in tutti coloro che lo conobbero. Era un imprenditore: aveva una ditta specializzata in interventi idraulici operativa in aziende ma anche in strutture di privati.

La sua operosità, unitamente alla professionalità e gentilezza sono stati I tratti distintivi del suo temperamento. Nel corso del tempo si fece conoscere per questi motivi anche al di fuori dei confini valsesiani. Era inoltre proprietario di immobili all’ingresso di Serravalle, utilizzati oggi da rinomati esercizi commerciali. Un abile imprenditore dunque che seppe crearsi fortuna nel corso della vita.

L’impegno tra le penne nere

A Serravalle inoltre si era distinto anche nell’attività di volontariato. Era un alpino sempre a disposizione del gruppo locale. «Ugo era sempre presente alle nostre iniziative sia quelle proposte in sede che a Monchezzola – fa sapere Roberto Pozzato, capogruppo delle penne nere -. Inoltre quando avevamo bisogno di qualcosa era sempre gentile. Sicuramente ci mancherà. Noi comunque non lo dimenticheremo».

Proprio nel sodalizio aveva tempo fa era stato parte del direttivo contribuendo in maniera fattiva all’organizzazione delle diverse attività. Oltre al lavoro e alle penne nere, Mazzone era particolarmente legato alla famiglia. Marito e padre d’oro, ha sempre cercato di arricchire la vita di coloro a cui voleva bene. Il funerale è stato celebrato martedì a Vintebbio. L’uomo ha lasciato la moglie Silvia, le figlie Stefania con Stefano, Barbara con Graziano, i nipoti Giacomo, Giulia e Luca, Mirella e l’affezionata Maria.

