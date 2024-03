Serravalle saluta Ena Lombardi, 103 anni: tra le persone più anziane della zona. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Bornate.

Si è spenta a Bornate una delle donne più longeve della Valsesia. È stato dato venerdì pomeriggio nella chiesa parrocchiale della frazione serravallese l’ultimo saluto a Ena Lambardi, vedova Stocco. La donna è deceduta all’invidiabile età di 103 anni. Tra le sue passioni c’erano la lettura e dedicarsi a lavori all’uncinetto.

Originaria della Toscana, all’età di 16 anni si trasferì in Valsesia. Molteplici i lavori che intraprese nel corso della sua vita, prima di andare in pensione. Lavorò anche alla “Lora e Festa”, la nota azienda tessile il cui stabilimento fino a qualche anno fa era a Borgosesia.

Era una donna gentile, premurosa, al punto che contribuì anche alla crescita dei pronipoti con cui ebbe la fortuna di condividere un bel percorso di vita.

Per molti anni aveva vissuto ad Aranco

Ena per diversi anni visse in frazione Aranco di Borgosesia. Da qualche tempo invece, anche per via dell’età, si era trasferita con la famiglia a Bornate. Difficile stabilire quale sia stato il suo elisir di lunga vita. Quel che è certo è che l’affetto e le cure che la famiglia le diedero sono state encomiabili e probabilmente questo ha contribuito alla sua longevità.

Come detto, l’ultracentenaria ha chiuso gli occhi giovedì lasciando la nuora Armandina, nipoti e pronipoti. Il funerale è stato celebrato il giorno dopo, nel pomeriggio di venerdì, nella chiesa parrochiale di Bornate. Al termine delle esequie la salma ha proseguito il suo viaggio verso il tempio crematorio.