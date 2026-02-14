Serravalle ha salutato Daniela: moglie e madre, aveva solo 43 anni. Una donna solare e coraggiosa, amata per la forza d’animo, sempre pronta a dare una mano.

La scorsa settimana la comunità di Serravalle ha dovuto dire addio a Daniela Donati. La donna si è spenta a soli 43 anni dopo aver affrontato con grande forza la malattia. La triste notizia ha colpito profondamente la comunità, dove Daniela era amata per il suo sorriso contagioso, la sua energia e la capacità di affrontare ogni difficoltà con grinta e determinazione.

Chi l’ha conosciuta la ricorda infatti come una donna solare, sempre pronta a tendere una mano, capace di trasmettere coraggio anche nei momenti più duri. Negli ultimi tempi aveva combattuto un brutto male con grande dignità, senza mai perdere quella luce negli occhi che la contraddistingueva e che è rimasta impressa nel cuore di amici e conoscenti.

Il ricordo del marito

A ricordarla pubblicamente, con parole cariche di amore e riconoscenza, è stato il marito Hervè Cavallari, che sui social ha voluto condividere un lungo messaggio di ringraziamento.

«In questo momento posso solo dire grazie. Grazie a tutti coloro che sono stati vicini a Daniela sia nella vita quotidiana, sia negli ultimi istanti di vita. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini in quest’ultimo periodo, che mi hanno supportato e aiutato. Grazie a tutti coloro che sono stati vicini a Sofia e Greta: gli insegnanti, le amiche, la danza e le mamme che si sono prese cura di loro come se fossero loro figlie. Grazie a tutti coloro che si sono stretti intorno a noi in questi momenti di lutto.

“Grazie per avermi fatto entrare nel tuo cuore”

«Siete stati veramente in tanti – prosegue il marito -. Infine voglio ringraziare te, Daniela. Grazie per avermi fatto entrare nel tuo cuore, per aver dato alla luce due ragazze stupende, per tutti i momenti belli passati insieme, per il supporto nei momenti di difficoltà, per tutte le cose fatte insieme. Sei stata una donna fantastica, con una voglia di vivere e una forza che credo di non aver mai visto in nessun’altra persona. Sarai una figura difficile da sostituire, tu eri sempre un passo avanti a tutti, ma ce la metterò tutta per portare avanti tutti i progetti che insieme abbiamo pianificato. Grazie davvero, Daniela, resterai per sempre nel mio cuore. Ora veglia su di noi».

Parole che raccontano l’amore profondo che li univa e che testimoniano quanto Daniela fosse il cuore pulsante della sua famiglia. Oltre al marito, lascia le figlie Sofia e Greta, alle quali era legatissima e per le quali rappresentava un punto di riferimento insostituibile, i fratelli Diego e Mario. Il funerale è stato celebrato sabato nella chiesa parrocchiale di Borgosesia.

