Si è spento all’età di 99 anni Umberto Vespasiano, per decenni messo comunale a Serravalle Sesia. La sua scomparsa suscita commozione nella comunità, dove era conosciuto e apprezzato per la gentilezza, la disponibilità e l’impegno con cui aveva svolto il proprio lavoro. Un volto familiare per generazioni di serravallesi, che lo ricordano percorrere le vie del paese in bicicletta, indossando la sua divisa.

Attraverso il proprio servizio aveva accompagnato la vita quotidiana di Serravalle, diventando una figura di riferimento nel rapporto tra l’amministrazione comunale e i cittadini. Con la sua scomparsa se ne va un pezzo della storia del paese, raccontata anche attraverso i piccoli gesti e gli incontri di ogni giorno. A ricordare Umberto Vespasiano con parole cariche di affetto è Piera Mazzone.

Il ricordo di Piera Mazzone: «Sempre elegante e gentile»

«Ha sfiorato il secolo Umberto Vespasiano, che per tanti anni fu messo comunale a Serravalle. Bambina lo ricordo in divisa, sfrecciare in bicicletta, o suonare alle scuole medie per consegnare qualcosa da parte del Comune. Sempre elegante e gentile».

«Passarono gli anni, cambiarono molte cose, Umberto aveva perso la moglie, era rimasto solo e scelse di venire ad abitare al Castorino, accudito amorosamente da Rita e Dina, una madre e una figlia, anche loro rimaste sole in una casa troppo grande».

Le origini al Sud e il legame con Serravalle

«Umberto ha rappresentato un pezzo della storia di un paese che non era il suo paese natale, perché lui veniva dal Sud, e nell’inflessione aveva mantenuto una cadenza lontana, ma, avendo ricevuto un’ottima educazione, era riuscito sempre ad interagire con le persone in modo cortese, si era perfettamente integrato in questo piccolo borgo cambiato forse troppo rapidamente».

«Per decenni Umberto è stato il volto e la voce dell’amministrazione comunale, ha bussato alle porte dei serravallesi portando con sé il valore delle istituzioni».

Una vita all’insegna della dedizione e del senso del dovere

Il ricordo di Piera Mazzone restituisce l’immagine di un uomo che ha saputo conquistare la stima della comunità attraverso la cortesia e la serietà professionale. Arrivato da lontano, Umberto Vespasiano aveva costruito un legame profondo con il paese valsesiano, diventando parte della sua storia e attraversandone i cambiamenti durante una vita lunga quasi un secolo.

La sua figura richiama alla memoria anche un modo di vivere il servizio pubblico fatto di rapporti personali e di vicinanza ai cittadini. Un’eredità che Piera Mazzone sintetizza nelle parole con cui conclude il suo ricordo: «Saluto un gentiluomo che ha attraversato un secolo complicato lasciando un esempio di dedizione al lavoro e senso del dovere».

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