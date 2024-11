Si schianta contro un palo a Pray, abbandona l’auto e se ne va. Quando sono arrivati i carabinieri non c’era più nessuno.

Si schianta contro un palo a Pray, abbandona l’auto e se ne va

Incidente a Pray qualche mattinata fa, ma i carabinieri al loro arrivo hanno trovato solo l’auto. Una Toyota Yaris, risultata poi di proprietà di una donna, è infatti stata trovata incidentata contro un palo della luce. Alcuni passanti avevano segnalato il problema, in quanto la vettura occupava in parte la sede stradale e poteva quindi rappresentare un pericolo.

Quando i militari sono giunti sul posto hanno messo in sicurezza l’area tramite operatori specializzati. La vettura è stata poi rimossa, i carabinieri hanno poi informato il sindaco di Pray in quanto la vettura ha danneggiato il palo della luce.

Trovata la proprietaria

Dopo di che sono partite le ricerche della proprietaria: si tratta di una donna di origine marocchina residente in località Trivero a Valdilana. La donna è stata contattata per capire la dinamica del sinistro e valutare eventuali sanzioni. Come si è poi appurato, l’incidente si era verificato qualche ora prima dell’arrivo dei carabinieri, in orario notturno. E la conducente era stata recuperata da qualche conoscente, e riportata a casa.

Ma al mattino la vettura non era stata ancora rimossa dal luogo dell’incidente, e nemmeno era stata segnalata la sua presenza.

