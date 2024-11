A Crevacuore l’addio a Maurizio Pugliesi, morto a soli 54 anni. Originario di Grignasco, era un grande appassionato di motociclismo.

A Crevacuore l’addio a Maurizio Pugliesi, morto a soli 54 anni

E’ stato celebrato l’altro giorno a Crevacuore il funerale di Maurizio Pugliesi, morto a soli 54 anni dopo aver lottando contro una malattia. «La sua grande gioia di vivere e la ferma volontà di guarire non sono stati sufficienti a vincere la sua battaglia». Così i familiari di Maurizio ne hanno annunciato il decesso.

Lo piangono gli amici del Motoclub Serravalle. Scrive Davide sui social: «Ciao Black, hai lottato con grande coraggio ma alla fine ti sei dovuto arrendere. Sarai sempre con noi ovunque andremo». I Motodipendenti di Serravalle lo ricordano con una epigrafe.

La passione per le due ruote

Come accennato, l’uomo era ben conosciuto anche a Grignasco dove vivono i parenti più stretti, come la madre e la sorella. La notizia ha sconvolto anche chi lo aveva conosciuto per via della passione delle due ruote, come nel caso di Gianluca: «Ero stato alla moto benedizione ad aprile ho passato una giornata meravigliosa come sempre e con Maurizio avevo un rapporto speciale come speciale è sempre stato dal primo giorno che lo ho conosciuto. Mi ha sempre accolto e trattato come un fratello. Non riesco a crederci». Maurizio Pugliesi era riuscito già a sconfiggere la malattia che si era ripresentata due anni fa, ma ha continuato a lottare. Non ha mai mollato tenendo duro fino all’ultimo. Lascia un grande vuoto in tutti coloro che gli hanno voluto bene e hanno avuto la possibilità di conoscerlo come persona.

Coraggioso fino all’ultimo

Il 54enne amava la famiglia e i suoi figli con cui trascorreva il tempo libero. Tante le foto sui social riprendono i momenti sereni della vita. E sui social anche la sorella Jolanda ribadisce il grande spirito da guerriero del fratello: «Era unico. Lui sapeva farsi volere bene, è stato coraggioso fino all’ultimo».

Maurizio lascia i figli Julia e Alexander, l’amata mamma Maria, la sorella Iolanda con Massimo e Luca, oltre a zii e cugini. Al lutto partecipano anche gli amici del Motoclub di Serravalle di cui faceva parte: era infatti un appassionato di moto, quando poteva prendeva la sua due ruote per un giro con gli amici.

Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale a Crevacuore, ed è nel cimitero del paese con ora Maurizio riposa.

