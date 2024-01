A Ponzone l’addio a Giuseppe Tamburrano: aveva avuto un negozio a Lora. L’uomo aveva 79 anni ed era molto conosciuto anche per la sua passione per il ballo.

E’ stato celebrato nella mattinata di ieri, lunedì 29 gennaio, il funerale di Giuseppe Tamburrano, personaggio molto noto in tutto il Triverese. L’uomo aveva 79 ed era ben conosciuto soprattutto per aver gestito per parecchi anni un negozio di frutta e verdura nell’alto Triverese, in frazione Lora, nei pressi della farmacia.

In tanti lo ricordano al bancone con il suo sorriso, la sua energia, la sua battuta sempre pronta. L’uomo era stimato dalla sua clientela e benvoluto da chi lo conosceva e gli voleva bene.

La passione per il ballo

Una tra le sue passioni più grandi era il ballo. Tant’è che nel tempo aveva anche organizzato corsi in varie località, e le sue qualità di ballerino erano molto apprezzate. In passato aveva tenuto lezioni alle quali partecipavano numerosi amanti delle danze e ai quali insegnava i passi con l’entusiasmo che lo contraddistingueva.

E’ stato ucciso da una malattia che gli era stata diagnosticata solo un paio di mesi fa. Ricoverato all’ospedale di Borgosesia per un aggravarsi della situazione, ha cessato di vivere giovedì scorso.

In occasione delle esequie, la comunità si è stretta intorbo ai famigliari. L’uomo ha lasciato la moglie Maria Pasquarelli, la figlia Elvira con Massimo e la nipote Michela.

Foto da Facebook