A Valdilana tornano i parcheggi con disco orario sospesi dai tempi del Covid. Il provvedimento scatta domani: le aree di sosta saranno controllate dalla polizia locale.

Da domnani, lunedì 28 ottobre, tornano i controlli nelle zone a disco orario di Valdilana. Sin tratta di una sessantina di stalli sparsi in tutto il paese. Dopo il periodo Covid infatti si era deciso di non effettuare più controlli, di fatto lasciando tutti i parcheggi liberi e senza restrizioni di orario. Ma dalla prossima settimana gli agenti della polizia locale di Valdilana torneranno a fare i controlli. Anche perché qualcuno ha iniziato a occupare gli spazi con l’auto per buona parte della giornata senza garantire una normale turnazione, come dovrebbe essere.

«E’ una decisione presa in accordo con i commercianti – interviene l’assessore Pradeep Ferla -. Una maggiore turnazione delle auto nei parcheggi comporta anche una maggiore comodità per i clienti che vogliono parcheggiare vicino ai negozi».

Distribuiti i fogli con l’avviso

I fogli con l’avviso sono stati distribuiti anche nei negozi e nei bar proprio per iniziare a informare le persone, alcune ormai abituate a lasciare l’auto parcheggiata nello stallo per ore nonostante il cartello con il limite temporale anche ben visibile.

«Non vogliamo fare cassa con sanzioni, sia chiaro – specifica Pradeep Ferla -. Vogliamo invece dare una organizzazione migliore ai parcheggi e permettere ai clienti dei negozi di avere un posto auto vicino alla propria destinazione. Sono le normale regole che si osservano dappertutto».

Da domani ricordarsi di lasciare il contrassegno con l’orario

Da lunedì quindi gli automobilisti dovranno prestare maggiore attenzione quando si fermeranno a parcheggiare a Valdilana. Bisognerà lasciare sul cruscotto il disco orario segnando l’ora di arrivo e ricordarsi di lasciare il posto libero per l’ora prevista.

Da ricordare che a Valdilana non sono presenti invece zone a pagamento, i famosi stalli blu. I posti a disco sono concentrati soprattutto nella zona di Ponzone lungo via provinciale in prossimità dei negozi. Poi altri sono nella zona centrale di Valle Mosso, alcuni a Ponte Lora di Trivero e altri nella piazza della chiesa di Mosso. Altri parcheggi a disco si trovano anche in centro a Crocemosso, alcuni nei pressi della farmacia.

