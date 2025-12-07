Acquedotto a secco a Trivero, autobotti per aiutare le famiglie. Il Cordar prevede di risolvere il problema entro la serata.

Acquedotto a secco a Trivero, autobotti per aiutare le famiglie

I tecnici del Cordar Valsesia contano di risolvere il problema e di avviare il ripristino del servizio di acquedotto nella serata di oggi, domenica 7 dicembre. Sono0 ormai più di 24 ore che alcune frazioni del Triverese (soprattutto la parte media e bassa) sono senza acqua. Questo a causa di un grave guasto che ha mandato in tilt il sistema di rifornimento dell’acqua dalle vasche del Piancone agli impianti del paese.

Nel frattempo, il Cordar ha inviato tre autobotti per venire incontro ai bisogni più immediati delle famiglie (sono centinaia quelle interessate). Uno dei mezzi ha stazionato nella piazzatta di frazione Pratrivero, un altro nella piazza della chiesa e il terzo al mercato coperto di Ponzone.

Forse ultime ore di disagio

Il problema si era già manifestato nei giorni precedenti, quando l’acqua arrivava a singhiozzo. Poi, nella giornata di ieri, sabato 6 dicembre, c’è stato il guasto definitivo che ha interrotto del tutto il servizio.

Come accennato, le previsioni del Cordar prospettano una conclusione dell’intervento di rispristino entro il pomeriggio, e poi una ripresa del servizio in serata.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook