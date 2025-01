Addio Adriana Zignone, 102 anni: la sua famiglia aveva la Fabbrica della Ruota. La donna è morta nella casa di riposo in cui era ospite da qualche tempo.

Il suo centesimo compleanno era stato festeggiato non solo in una valle, ma in due. Adriana Zignone, morta l’altro giorno all’età di 102 anni era nata in Valsessera e qui aveva vissuto parecchio tempo. Dopo il matrimonio si era trasferita in Valle Elvo, dove viveva tuttora. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Il cuore della decana biellese ha smesso di battere a Muzzano, nella casa di riposo di Graglia e Muzzano, dove viveva. A dare il triste annuncio sono stati il nipote Mimmo con i figli Alessia e Simone.

Una famiglia di imprenditori

Adriana era figlia di Oreste Zignone, ch a suo tempo fu uno dei titolari dell’omonimo lanificio di Pray, meglio conosciuto come Fabbrica della Ruota. Adriana era nata il 13 dicembre del 1922. Era la terza di quattro fratelli. Dopo il matrimonio con Dario Fiorina, originario di Muzzano, si era trasferita insieme a lui in Valle Elvo, dove eraa rimasta anche dopo essere rimasta vedova, negli anni Ottanta.

Il funerale è stato celebrato oggi, martedì 28 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio, a Muzzano. Dopo la funzione, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio. La famiglia ha voluto ringraziare pubblicamente “tutto il personale della Rsa Casa di riposo di graglia e Muzzano per le amorevoli cure prestate”.

