Borgosesia saluta il suo ultimo partigiano: addio a “Terry” Mazzone. Il funerale si celebra a Vanzone. Testimone della Resistenza, aveva quasi 99 anni.

Borgosesia saluta il suo ultimo partigiano: addio a “Terry” Mazzone

Se n’è andato domenica 26 gennaio, proprio a ridosso del Giorno della memoria, che rievoca la peggiore infamia del nazifascismo, quella dei lager. Terenzio “Terry” Mazzone era l’ultimo partigiano ancora vivente di Borgosesia.

Aveva quasi 99 anni ed era sempre presente alle rievocazioni e alle celebrazioni partigiane della città e dei dintorni, soprattutto a Serravalle e Grignasco. E spesso portava di persona la sua testimonianza di 18enne che tra il 1944 e il 1945 fu tra i protagonisti della Resistenza valsesiana in forza alla divisione “Garibaldi” guidata dallo storico comendante Cino Moscatelli.

Come ricorda l’Anpi di Romagnano, fu tra i protagonisti della battaglia combattuta in paese nel 1945. «Apprendiamo ora con dolore della morte dell’amico Terenzio Mazzone “Meningite” di Borgosesia, partigiano dell’84ma Brigata Garibaldi Strisciante Musati, ferito il 16 marzo alla battaglia del Collegio Curioni. Esprimiamo come Sezione il nostro più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia».

LEGGI ANCHE: Addio Wanda Canna: la Valsesia piange la staffetta partigiana

Operaio in Manifattura, poi testimone della Resistenza

Prima e dopo l’esperienza tra i partigiani, “Terry” Mazzone lavorò come operaio alla Manifattura di Borgosesia. E fino all’ultimo ha raccontato e testimoniato le vicende della Resistenza e la lotta contro il regime fascista.

Il funerale viene celebrato nel pomeriggio di oggi, martedì 28 gennaio, alle 14.30 in frazione Vanzone.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook