Addio a don Dino Lanzone, Trivero in lutto: aveva 99 anni. Fu a lungo parroco di Matrice e poi rettore del santuario della Brughiera.

Addio a don Dino Lanzone, Trivero in lutto: aveva 99 anni

Sperava di poter festeggiare i 100 anni assieme alla comunità, ai suoi amici e collaboratori. Non ce l’ha fatta per meno di sei mesi. Don Dino Lanzone se n’è andato nella mattinata di oggi, venerdì 1 maggio, nel suo alloggio accanto all’amato santuario della Brughiera, di cui è stato rettore fino al 2024.

Una decina di giorni fa il sacerdote era stato colto da un grave problema di salute, ed è stato assistito fino all’ultimo da amici e collaboratori. Ma fino a poche settimane fa era ancora presente e attivo nelle varie funzioni e iniziative del santuario. Un luogo di culto che è sempre stato nel suo cuore, e dove ha voluto trascorrere il suo tempo anche dopo il passaggio di testimone come rettore.

Le origini a Crocemosso

Don Secondino “Dino” Lanzone nasce a Crocemosso il 22 ottobre 1926, figlio di Ugolino Lanzone e Florinda Stella. Dopo gli studi nel seminario diocesano viene ordinato sacerdote il 26 giugno 1950, avviando subito il proprio ministero pastorale come viceparroco a Valle Mosso.

Nel 1955, con decreto vescovile, è nominato parroco di Castagnea, incarico di cui prende possesso il 19 maggio dello stesso anno. Pochi anni più tardi, nel 1960, entra ufficialmente nella parrocchia di Trivero, dove viene accolto dalla comunità nel dicembre successivo. Nel corso della sua lunga attività pastorale ricopre anche i ruoli di prevosto a Botto e, dal 1996, a Bulliana.

Una grande attenzione per i giovani

Parallelamente all’impegno nelle parrocchie, don Dino si dedica con particolare attenzione ai giovani, promuovendo la realizzazione del campeggio di Doues, che nel tempo ha ospitato generazioni di ragazzi e famiglie, diventando un punto di riferimento educativo e formativo.

Un capitolo particolarmente significativo del suo ministero resta però legato al santuario della Brughiera. A partire dai primi anni Duemila – dopo aver lasciato la parrocchia di Trivero Matrice – don Lanzone assume il rettorato del santuario (ufficialmente dall’1 settembre 2003), avviando un profondo progetto di rilancio. Con il supporto di volontari, del consiglio di amministrazione e degli “Amici della Brughiera”, trasforma progressivamente il luogo di culto, ampliandone le strutture e la capacità di accoglienza.

Per 21 anni rettore del santuario

Nel giro di oltre vent’anni, il santuario passa da poche centinaia di presenze annue a oltre 10mila fedeli, diventando un centro religioso e sociale di riferimento per il territorio. Tra gli interventi più significativi, anche la valorizzazione delle aree circostanti – oggi estese per circa 160mila metri quadrati – e la creazione di servizi come l’ostello lungo il sentiero della transumanza, frequentato da scout e famiglie.

Nel 2024, dopo 21 anni, don Dino Lanzone lascia il rettorato della Brughiera, chiudendo una fase fondamentale della sua vita sacerdotale. A 98 anni continua comunque a risiedere al santuario, rimanendo una figura di riferimento per la comunità locale e per quanti, negli anni, hanno condiviso il suo impegno pastorale.

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