Avis Coggiola, una sola famiglia “firma” ben 231 donazioni di sangue. Premio per Marco, Omar e Romeo Diani durante il tradizionale raduno dei volontari.

Un momento di festa per premiare i donatori benemeriti che operano nella sezione Avis di Coggiola. Nel salone dell’ex asilo don Fava di frazione Granero è stata premiata in particolare la famiglia Diani: Marco, Omar e Romeo, che hanno effettuato un totale di 231 donazioni. Un apporto davvero notevole all’attività del sodalizio.

Menzionata anche la famiglia Selvaggio, con Eleonora, Davide, Paolo e il papà Devis, tutti donatori assieme al nonno Piermario. La famiglia Selvaggio era stata ringraziata anche dalla Regione Piemonte ed è stata intervistata, con il presidente Cristian Nichele, dalla radio “Fa buon sangue”, nell’ambito del progetto “Riso fa buon sangue”.

Guido Angonese, donatore da record

Ma il distintivo in oro con diamante è stato assegnato a Guido Angonese per le sue 133 donazioni, un traguardo a cui pochissimi riescono ad arrivare. Un premio speciale è invece andato a Claudio Bergamin da 30 anni all’interno dell’associazione e nel direttivo. A consegnare il riconoscimento è stato il nipote Amedeo.

«Un ringraziamento – ha detto il presidente Cristian Nichele – va a Claudio per la sua presenza, per la sua disponibilità, anche all’interno del direttivo. Grazie per quello che fai e hai fatto. Hai sempre corso, come è nella tua natura, quando c’è stato bisogno». Presenti alla cerimonia anche i sindaci di Coggiola e Portula. Paolo Setti e Fabrizio Calcia Ros hanno evidenziato l’importanza che riveste l’Avis, un’associazione che ha come parola chiave “L’altruismo che salva le vite”.

«Il nostro mandato – ha sottolineato Nichele – termina a fine anno. Un grazie va al consiglio direttivo per questi quattro anni di attività, poi ci saranno le elezioni. Mi auguro che ci siano nuove leve che si facciano avanti, così da avere un ricambio generazionale. Bisogna dire che abbiamo avuto un incremento di iscritti. Nel 2024 abbiamo avuto 18 nuovi donatori. Otto sotto ai 23 anni e sei sotto i 30 anni».

Tutti i premiati

Oltre al distintivo in oro con diamante a Guido Angonese, ecco gli altri premiati. A ricevere il distintivo in oro con smeraldo sono stati Romeo Diani, Gerardo Pellegrini e Claudio Zanin. Distintivo in oro con rubino a Marco Aimone Ceschin, Omar Diani, Matteo Penna, Stefania Villanova.

Distintivo in oro ad Alessio Angonese, Elena Banfo, Raffaello Bonomo, Roberta Colpo, Lorenzo Consoli, Marco Diani, Katia Fenaroli, Enrico Mancino, Stefano Marcon, Lucia Francesca Petitti, Paolo Scaglia Rat, Maurizio Vaudano.

Distintivo in argento dorato: Gianguido Aimone Ceschin, Luigi Bergando, Pierluca Botta, Vittoria Buccella, Stefano Dettori, Valeria Miola, Linda Moschin, Serena Pagani, Chiara Perotto, Sabrina Pogliano. Distintivo in argento: Matteo Arnoldi, Federica Bacchetta. Distintivo in rame: Francesco Fornara e Nicolò Miotto.

