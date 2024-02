Brucia sterpaglie nonostante il divieto: multa di 600 euro a Crevacuore. L’uomo è stato sanzionato dai carabinieri forestali.

Brucia sterpaglie nonostante il divieto: multa di 600 euro a Crevacuore

Vista la siccità e la situazione di grande infiammabilità del boschi, vige il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto nel periodo tra novembre e febbraio. Per questo un uomo ha preso una multa da 600 euro per aver appunto acceso un fuoco con il quale stava bruciando sterpaglie per riordinare e ripulire un terreno.

E’ accaduto nella giornata di ieri, lunedì 19 febbraio, a Crevacuore. Sono stati i carabinieri del Nucleo forestale di Pray a notare che da una zona fuori dal centro abitato si alzava del fumo, e sono andati a controllare.

La sanzione al trasgressore

Qui hanno trovato un uomo di origine straniera che stava appunto usando il fuoco per eliminare le sterpaglie. In base alle normative, all’uomo è stata elevata una sanzione di 600 euro.

